Санду заявила, что решение приднестровского вопроса должно носить строго мирный характер

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду отметила, что решение приднестровского вопроса должно носить строго мирный характер. Об этом она сказала в интервью молдавскому представительству "Радио Свобода" в среду.

"Урегулирование должно базироваться на принципе территориальной целостности и независимости [Молдавии]. <…> Другим очень важным принципом является мирный характер этого решения. Оно должно быть строго дипломатическим, политическим и мирным. Отталкиваясь от этих двух принципов, мы должны искать решение", - отметила она.

Комментируя сделанные в понедельник заявления о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также негативную реакцию Москвы, Санду отметила, что не сказала ничего нового. "Я подтвердила позицию Республики Молдовы, здесь ничего нового. <…> Российская сторона подтвердила свою позицию. <…> Наши дискуссии должны отойти от обмена мнениями в публичном пространстве. <…> Я открыта для диалога по этому и другим вопросам, которые касаются нашей двусторонней повестки", - прокомментировала Санду.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате заявил, что Москва едва ли сможет принять заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. По его словам, "трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, <...> - это факт".

По словам министра, российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2" по процессу приднестровского урегулирования, одобренными ОБСЕ. Они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, чтобы там не произошло нового всплеска кровавого конфликта, добавил он. Заявление Санду также осудили действующий президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский.