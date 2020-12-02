Экс-глава The Walt Disney выразил готовность работать в администрации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Исполнительный председатель правления американской корпорации The Walt Disney Company Боб Айгер готов работать в будущей администрации демократа Джозефа Байдена, если ему предложат достойную должность. Об этом предприниматель сообщил в опубликованном в среду интервью агентству деловых новостей Bloomberg .

"Я бы серьезно отнесся к возможности послужить нашей стране", - отметил Айгер, оставивший пост генерального директора The Walt Disney Company в феврале этого года. "Во многом это будет зависеть от этого [предложенного поста], открывающихся возможностей и от того, насколько это меня будет стимулировать и подходить [профессиональным качествам]", - добавил предприниматель.

Он, как напоминает агентство, рассматривал возможность самому баллотироваться в президенты США, но предпочел продолжить заниматься бизнесом, согласовав ряд крупных поглощений The Walt Disney Company. Айгер в интервью выразил мнение, что в нынешней обстановке предпринимателю практически невозможно стать кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.

Айгер возглавлял корпорацию с 2005 года и в феврале уступил бразды правления Бобу Чапеку. Айгер до конца декабря 2021 года является исполнительным председателем правления Walt Disney. Головной офис корпорации расположен в городе Бербанк (штат Калифорния).

Байден уже объявил кандидатов на ключевые посты в новой администрации. Айгера в списках кандидатов и вероятных претендентов на должности в федеральных ведомствах пока нет, уточняет Bloomberg.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Тем не менее действующий президент не признает поражения и решил обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.