Команда Байдена: знакомые все лица

По свидетельству The New York Times, учредители WestExec обещали клиентам "перенести Ситуационную комнату" Белого дома (Situation Room) "в зал заседаний совета директоров" (Board Room). А The American Prospect писал: "Во внешней политике Байден и его советники — не идеологи; с ними по большей части можно договориться (nonideological and mainly transactional). В Ситуационной комнате при Обаме, по словам людей, которые там заседали, он [Байден] то призывал к сдержанности, то вел себя "по-ястребиному". Известен Байден не столько приверженностью какой-то конкретной школе управления или каким-то личным политическим достижением, сколько близким знакомством с мировыми лидерами".

Хоровод вокруг стульев

Среди прочих байденовских выдвиженцев меня, конечно, больше всего интересуют собственные знакомые. Скажем, известной у нас Джен Псаки место уже нашлось, и очень видное: она станет новым пресс-секретарем Белого дома. Пока же ей поручено координировать в переходной команде номинационный процесс.

Мы с Джен знакомы с тех пор, как она пришла в пресс-службу Белого дома при Обаме и поначалу курировала, помнится, социально-экономическую тематику. И тогда, и позже, когда она перешла в Госдепартамент, отношения у нас были самые добрые, и мне было стыдно за российских коллег, насмехавшихся над ней из-за ее фамилии.

Джен, впрочем, сознавала, что в этом не было, как говорят американцы, "ничего личного", одна политика. И даже тогда находила добрые слова для России — рассказывала, например, как любит творчество Толстого и особенно "Анну Каренину".