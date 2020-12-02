Politico: встречи Байдена и возможного кандидата на пост главы Пентагона прошли успешно

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Встречи избранного президента США Джозефа Байдена и экс-заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, которая рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на пост главы Пентагона, прошли успешно. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, Байден провел на этой неделе серию "официальных собеседований" с Флорной по ее возможной кандидатуре. Издание отмечает, что консультации "прошли хорошо".

Как ранее сообщил информационный портал Axios, демократ также рассматривает отставного генерала Ллойда Остина в качестве одного из претендентов на выдвижение кандидатом на пост руководителя оборонного ведомства страны.

Ранее демократ уже объявил о выдвижении кандидатов на ряд ключевых постов в своей администрации. В частности, на должность госсекретаря он предложил своего помощника Энтони Блинкена, а кандидатом на должность директора Нацразведки выдвинута Эврил Хейнс.