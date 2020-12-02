В Пентагоне считают, что команда Байдена пересмотрит Стратегию национальной обороны США

"Во-первых, я считаю, что [нынешняя] NDS - это очень и очень хороший документ. <...> Я считаю, что этот документ четкий, он был хорошо продуман в то время, многие люди внесли свой вклад в него. <...> Идеален ли он? Нет, он не является идеальным, есть несколько моментов, которые, вероятно, стоит подправить, но в целом он хорош", - сказал Милли на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Есть ли вещи, которые нужно изменить следующей администрации? Да. И я думаю, что они, вероятно, сделают это, но в настоящий момент я скажу, что это весьма хороший документ", - продолжил американский генерал, не уточнив, какие конкретно изменения могут быть внесены в стратегию.

Нынешняя Стратегия национальной обороны США концентрируется на долгосрочном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. Этот документ был принят в январе 2018 года.