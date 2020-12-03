Трамп потребовал от властей Джорджии разрешить сверку подписей на избирательных бюллетенях

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Власти штата Джорджия "должны незамедлительно" разрешить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Губернатор Джорджии, "республиканец" Брайан Кемп и секретарь штата должны незамедлительно разрешить проверку подлинности подписей [на избирательных бюллетенях, поданных] на президентских выборах. Если это произойдет, мы быстро и легко одержим победу в штате и, что немаловажно, проложим путь к большой победе Дэвида [Пердью] и Келли [Леффлер]!" - написал президент, говоря о республиканцах, от переизбрания которых в Сенат Конгресса США от Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате американского законодательного органа.

В среду вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер (республиканец) сообщил, что власти Джорджии не заметили существенных отличий при повторном пересчете голосов, отданных на президентских выборах в США, в 110 из 159 округов штата.

Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.

Штаб Трампа 21 ноября запросил проведения нового пересчета в Джорджии. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.