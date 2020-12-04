Глава Нацразведки США заявил, что Байден уже получает секретные отчеты по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Разведка США в рамках процесса передачи полномочий новой администрации уже предоставляет демократу Джозефу Байдену полные секретные отчеты по вопросам нацбезопасности, которые включают все те же данные, которые получает действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в интервью CBS , отрывок из которого был опубликован в четверг в Twitter телекомпании.

"Он получает все те же разведданные. Он получает полные брифинги по вопросам безопасности от моего ведомства, которое информирует [действующего] президента, теперь [оно] информирует Джо Байдена и [избранную вице-президентом] Камалу Харрис. Они получают полные секретные брифинги", - сказал Рэтклифф.

На уточняющий вопрос, запрашивали ли Байден и Харрис информацию по каким-либо конкретным темам, Рэтклифф ответил утвердительно, но подробности приводить отказался, подчеркнув, что возглавляемое им ведомство смогло удовлетворить все запросы.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. В соответствии с последними данными, за Байдена проголосовали более 80 млн избирателей, за Трампа - 74 млн.