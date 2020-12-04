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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Байден предложил главному инфекционисту США Фаучи работать в новой администрации

Демократ сообщил, что попросил Энтони Фаучи сохранить должность, которую он занимал при нескольких последних президентах

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США, демократ Джозеф Байден предложил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи работать в новой американской администрации. Соответствующее заявление Байден сделал в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого был показан в четверг.

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Ведущий поинтересовался у Байдена, говорил ли тот с Фаучи лично, и предлагал ли он главному американскому инфекционисту сохранить работу в американской администрации при новом президенте. "Да и да", - ответил демократ.

"Мы беседовали с ним сегодня, - пояснил Байден. - Я попросил его сохранить должность, которую он занимал при последних нескольких президентах. Кроме того, я предложил ему занять пост моего старшего советника по вопросам здравоохранения и войти в состав команды [специалистов, занимающихся борьбой с распространением] COVID-19".

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СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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