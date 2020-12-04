Санду предложила премьеру Молдавии уйти в отставку вместе с правительством

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила, что провела телефонный разговор с премьер-министром республики Ионом Кику и предложила ему подать в отставку вместе с правительством.

"У меня был телефонный разговор с премьер-министром [Ионом ] Кику. Я сказала ему, что представленный правительством бюджет не в состоянии помочь гражданам, напротив, содержит схемы, из которых коррумпированные депутаты и дальше будут выводить деньги. Я сказала ему, что стране нужен другой парламент и другое правительство. Отставка правительства - это самый короткий путь к этой цели", - написала она в пятницу на своей странице в Facebook.

Ранее Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента. Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабинет во главе с Ионом Кику "не подаст в отставку сам, как того требует Санду", и предложил проевропейским партиям поставить в парламенте вопрос о вотуме доверия правительству.

Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит 10 декабря подтвердить Конституционному суду Молдавии, инаугурация пройдет 24 числа того же месяца.