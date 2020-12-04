Страсти по миротворцам: чего добивается избранный молдавский президент

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских военных из непризнанного Приднестровья и трансформации миротворческой операции с участием российских, молдавских и приднестровских "голубых касок" в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ. Эти высказывания на первой пресс-конференции, еще до вступления в должность, вызвали большой резонанс в местной и международной прессе. Последовала ответная реакция — от властей Приднестровья и действующего президента Молдавии Игоря Додона до главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Главный вопрос, который встревожил ряд экспертов: не повторится ли на берегах Днестра трагический сценарий войны в Нагорном Карабахе, где вооруженный конфликт также считался замороженным почти три десятилетия. Масла в огонь подлили слова Санду в недавнем интервью "Украинской правде", где она выразила сожаление, что "мягкий подход" Кишинева к переговорам с Тирасполем не дал результатов. И посоветовала Киеву учесть этот опыт в действиях на Донбассе. По старым лекалам "Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Это оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая находится без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск в нашей стране. И они должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которые они охраняют", — сказала Санду, пояснив, что есть и вторая часть российских вооруженных формирований — миротворцы. "Миротворческие силы находятся в Молдавии в соответствии с Соглашением от 21 июля 1992 года. В настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта. Мы выступаем за преобразование этой миротворческой операции в гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Это не новая позиция, это официальная позиция Молдавии, которая неоднократно была озвучена на протяжении многих лет, такая позиция была всегда", — подытожила она. В заявлении Санду нет ничего нового, о чем бы ни говорили и прежде руководители Молдавии, в конституции которой прописан статус нейтралитета, не предусматривающий на территории страны иностранных военных. Два года назад Генеральная Ассамблея ООН по предложению сформированного проевропейскими партиями молдавского правительства даже приняла резолюцию, которая призывает к выводу из Приднестровья ОГРВ. В Кишиневе считают, что российские военные должны покинуть левый берег Днестра в соответствии с обязательствами, которые приняла Россия в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле в контексте Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Того самого, из которого Россия вышла в 2015 году после того, как его не ратифицировало ни одно государство — член НАТО. В Москве указывают на то, что в Приднестровье давно нет никаких российских вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Хотя инициативу правительства в ООН раскритиковал тогда президент Молдавии Игорь Додон, она была поддержана США, ЕС и их союзниками, которых, мягко говоря, не радует российское военное присутствие в Приднестровье. А также выступающей посредником на переговорах по приднестровскому урегулированию Украиной, власти которой не пропускают через свою территорию российских военных, которые должны сменять миротворцев в ходе ежегодной ротации. Из-за этого контингент приходится комплектовать из российских граждан, проживающих в Приднестровье. Они не бросят дома и семьи, а если понадобится, будут их защищать, как это уже было во время вооруженного конфликта 1992 года, в ходе которого были убиты, покалечены и стали беженцами тысячи людей. В Приднестровье об этом помнят и выступают категорически против ухода российских военных, присутствие которых считают главной гарантией мира и безопасности в регионе. А предложение Кишинева поменять миротворцев на международную гражданскую миссию считают несерьезным, учитывая горький опыт, когда находившиеся во время вооруженных столкновений в Бендерах наблюдатели от Украины, России, Румынии и Молдавии не смогли предотвратить трагедию. Более того, российским военным пришлось тогда их спасать, эвакуировав из охваченного боями города в безопасное место.

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Так, комментируя заявление Санду, лидер Тирасполя Вадим Красносельский сказал, что такие декларации "созвучны политическим требованиям отдельных стран — членов НАТО о нейтрализации российского военного присутствия в Приднестровье и не будут способствовать продвижению переговоров по приднестровскому урегулированию". Словно услышав его слова, в поддержку заявлений Санду в тот же день высказался генсек альянса Йенс Столтенберг. "Молдавия — это партнер НАТО, и я жду возможности встретиться с ее новым президентом, которую поздравляю с избранием. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии. Это нарушение территориальной целостности Молдавии и еще один пример того, как Россия часто нарушает международное право", — заявил Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД НАТО. Желания и возможности Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, здесь не отделяют ОГРВ численностью около 1,5 тыс. человек от миротворческого контингента России. "Военнослужащие ОГРВ, которые оберегают мир и спокойствие в зоне безопасности, проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе. Пока один батальон несет службу в зоне безопасности конфликта вместе с "голубыми касками" Приднестровья и Молдавии, другие военные проходят обучение и охраняют склады с устаревшими боеприпасами в Колбасне. Каждые полгода они меняются. И это известно представителям Кишинева в Объединенной контрольной комиссии по управлению трехсторонней миротворческой операцией", — пояснил министр. По его словам, хорошо известно это и молдавским политикам. Игнатьев напомнил, что в этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье, которая является одной из самых успешных в мире. "За все эти годы здесь не гремели выстрелы, не гибли люди. Мы благодарны миротворцам за то, что они обеспечили мир, позволив политикам вести переговоры об урегулировании конфликта. В том, что Кишинев отказывается выполнять свои обязательства, а переговоры в последнее время пребывают в стагнации, нет никакой вины миротворцев", — считает глава приднестровской дипломатии, отмечая при этом, что "попытки молдавских политиков решать комплексные вопросы урегулирования путем заявлений без координации с Приднестровьем и Россией не имеют разумной перспективы".

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Санду безответственными, отметив, что сохранение добрых отношений между двумя странами невозможно без учета взаимных интересов и соблюдения договоренностей, которые были достигнуты ранее. "Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, — достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве. Озабоченность, что заявления преемника могут оказать негативное влияние на отношения с Москвой, выразил и действующий президент Молдавии. "Безответственные декларации еще не вступившей в должность президента Санду в адрес нашего стратегического партнера России окажут негативное влияние на продолжение диалога между нашими странами, который удалось наладить в течение последнего года на всех уровнях после падения олигархического режима [Владимира] Плахотнюка", — сказал Игорь Додон в беседе с корреспондентом ТАСС. Он заметил, что вопросы вывода из Приднестровья ОГРВ, вывоза и утилизации устаревших боеприпасов необходимо решать за столом переговоров, а не через "громогласные заявления, которых было сделано немало". Молдавский лидер напомнил, что в ходе налаженного с Москвой диалога министр обороны России Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Приднестровье. "Эту инициативу, которая может активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию, я приветствовал в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ, заинтересованность участвовать в утилизации выразили США, а также ОБСЕ", — подчеркнул Додон. Также он раскритиковал слова Санду о том, что она не намерена встречаться с лидером Приднестровья, выразив сомнение, что такой подход будет способствовать решению проблем граждан Молдавии, проживающих "на обоих берегах Днестра". Вооруженный конфликт При всех различиях, межнациональные конфликты на постсоветском пространстве имеют и нечто общее. Все они стали следствием распада СССР, когда лидеры бывших республик в состоянии эйфории от свалившейся независимости допустили роковые ошибки, исправлять которые зачастую приходилось военным. В Молдавии до сих пор нет единого мнения о причинах разгоревшейся в 1992-м братоубийственной войны. До сих пор здесь раздельно проходят траурные мероприятия по погибшим в нем. Если на правом берегу Днестра в этот день поминают защитников "целостности и независимости", то на левом — тех, кто "отражал вооруженную агрессию Молдавии". На мемориальных плитах и в Кишиневе, и в Тирасполе — фамилии молдаван, украинцев, русских, представителей других народов, населяющих республику. Но объяснить, почему люди одних и тех же национальностей, которые веками уживались на берегах реки, вдруг утратили общий язык и взялись за оружие, непросто.

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На двух берегах Днестра рассказывают разные версии тех событий, в которых немало мифов и ссылок на внешнего врага. Так, в Кишиневе некоторые политики утверждают, что воевали с расквартированной в Приднестровье бывшей 14-й армией, которая, перейдя в апреле 1992 года под юрисдикцию России, якобы хотела оккупировать провозгласившую независимость республику. В Тирасполе вместо "русского следа" видят "румынский", возлагая вину на радикалов из Народного фронта в Кишиневе, которые, придя к власти, сформировали правительство во главе со своим лидером Мирчей Друком и на съезде провозгласили курс на объединение с Румынией. Тогда же парламент Молдавии по примеру прибалтийских республик объявил незаконным пакт Молотова — Риббентропа. Но, в отличие от стран Балтии, восстановивших таким образом довоенную государственность, молдаване оказались в пикантной ситуации, когда незаконность республики, которую они считали детищем Сталина, была воспринята многими как намерение вернуть Приднестровье Украине, а Молдавию — Румынии. С оппозицией не церемонились — депутатов из Приднестровского региона, возражавших против такой политики, колотили демонстранты прямо у входа в парламент. Реакция с мест не заставила ждать: в августе 1990 года депутаты из районов компактного проживания гагаузов провозгласили на юге собственную республику — Гагаузию. Через две недели их примеру последовали и приднестровцы. Сделано это было, надо заметить, не без поддержки руководства СССР, неуклюже пытавшегося сдержать развал страны за счет создания непризнанных республик. Не лучшим образом отреагировали на это и в Кишиневе, направив на усмирение гагаузов отряды вооруженных добровольцев под руководством премьера Друка. Неизбежное кровопролитие предотвратили присланные Горбачевым внутренние войска. В Приднестровье крови не удалось избежать. Разгоревшиеся в июне 1992 года в Бендерах бои с применением бронетехники, артиллерии и даже авиации неожиданно для политиков приняли затяжной кровопролитный характер. Спасти Молдавию от сползания в полномасштабную гражданскую войну удалось лишь после вмешательства расквартированной в регионе 14-й российской армии, которую возглавил срочно присланный из Москвы Александр Лебедь.

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Решительные действия генерала облегчили задачу политикам — уже через две недели после бойни в Бендерах Снегур приехал в Москву, где встретился с Борисом Ельциным, после чего в Кишинев прилетел вице-президент России Александр Руцкой. Его челночная дипломатия увенчалась успехом — 21 июля в Кремле Снегур и Ельцин в присутствии лидера Тирасполя Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах урегулирования конфликта. По нему в разделительную зону безопасности был введен миротворческий контингент из трех батальонов — российского, молдавского и приднестровского. С тех пор вместе с группой украинских наблюдателей они охраняют мир в регионе, дав возможность вести переговоры об урегулировании конфликта.

Вначале они успешно продвигались — в мае 1997 года президенты Молдавии и Приднестровья при посредничестве России, Украины и ОБСЕ подписали в Москве документ, получивший известность как "меморандум Примакова", — глава МИД РФ Евгений Примаков помог его разработать. В нем Тирасполь согласился строить свои отношения с Кишиневом "в рамках общего государства". Взамен приднестровские власти получили возможность поддерживать контакты на международном уровне в экономической, культурной и других сферах. Растущее доверие между двумя берегами позволило тогда в несколько раз сократить численность как российских миротворцев, так и военнослужащих 14-й армии, которая была преобразована в ОГРВ численностью около 1,5 тыс. человек, а также начать вывоз вооружений и боеприпасов с охраняемых российскими военными складов возле приднестровского села Колбасна, куда их свозили при выводе войск из стран Восточной Европы. Срыв переговоров Осенью 2003 года в Кишинев по приглашению президента Владимира Воронина приехал заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак. При его посредничестве стороны согласовали новый меморандум об окончательном разрешении конфликта через федерализацию Молдавии. На церемонию его подписания Воронин пригласил президента России. Однако накануне прилета Владимира Путина резиденцию молдавского лидера посетила посол США в Кишиневе, после чего он неожиданно отказался от уже парафированного им документа. А наутро на улицы Кишинева вышли толпы демонстрантов, которые жгли российские флаги, протестуя против федерализации страны, которую, по их мнению, навязывает Москва. Уже тогда было ясно, что причиной срыва стал вопрос: "Кому достанется роль главного миротворца?" В борьбе за влияние в регионе, да и на всем постсоветском пространстве с Москвой с возрастающей энергией соперничают США и ЕС, которые в 2006 году подключились к переговорам в качестве наблюдателей.

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Пауза в переговорном процессе, как это часто бывает, породила новый виток напряженности — вскоре между двумя берегами Днестра разгорелись информационные, экономические и другие войны. В местных и зарубежных СМИ стали появляться публикации, в которых Приднестровье представлялось не иначе как анклав международного терроризма и торговли оружием, а российские миротворцы — чуть ли не главным препятствием в урегулировании конфликта. Авторов этих фальшивок не смущал факт, что непризнанная республика зажата между Украиной и Молдавией, а значит, заниматься этими неблаговидными делами может только с теми, кто контролирует власть в Кишиневе и Киеве. Дальше — больше. В 2005 году молдавский парламент принял закон, в котором в одностороннем порядке обозначил параметры будущей автономии Приднестровья. В Тирасполе обсуждать его отказались и уже в следующем году провели референдум, около 97% участников которого поддержали курс на независимость и сближение с Россией. Здесь также ввели уголовную ответственность за отрицание миротворческой роли российских военных, вывести которых призывает Кишинев, и заблокировали вывоз российских боеприпасов со складов в Колбасне. Поиск согласия История приднестровского конфликта имеет немало сходства с нынешними событиями на Украине — и в Киеве, и в Кишиневе многие политики возлагают вину за раскол страны исключительно на Россию. Однако, по мнению Додона, который после ухода с поста главы государства намерен снова возглавить крупнейшую в стране Партию социалистов, выводить российских миротворцев из Приднестровья можно только после того, как будет найдено политическое решение проблемы в рамках территориальной целостности Молдавии. При этом он признает, что это вряд ли произойдет в ближайшее время. "Для объединения страны необходимо достичь согласия как внутри общества, так и за рубежом, чтобы добиться международного признания заложенного в конституции нейтралитета", — заметил он. С этими доводами трудно не согласиться. Ведь начинать диалог об объединении страны, которая расколота по национальному, языковому и геополитическому признаку, в которой есть партии, выступающие за ликвидацию молдавского государства и объединение с Румынией, означает обманывать не только своих граждан, но и международное сообщество. Чем, к сожалению, нередко грешат молдавские политики. Войны не будет, но будет борьба за мир… В договоре о проведении миротворческой операции 1992 года есть пункт, позволяющий прекратить ее досрочно, по желанию одной из сторон-участниц. Однако этим правом, несмотря на критику в адрес миротворцев и Москвы, не воспользовался ни один молдавский лидер, понимая, что это будет означать мгновенное восстановление линии фронта по Днестру и возобновление войны, для которой у Кишинева нет ни армии, ни денег. Однако после заявлений Санду в ряде СМИ появились публикации, авторы которых предположили, что пример Карабаха может воодушевить Кишинев на военный реванш в отношении Приднестровья, особенно если оттуда уйдут российские миротворцы. По их мнению, помочь в этом из соображений антироссийской солидарности могут военные Румынии и Украины. Эксперты диванных войн даже начали подсчитывать, сколько дней продержится под их ударами Приднестровье.

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