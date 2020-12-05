Суд в Мичигане отклонил апелляцию штаба Трампа о приостановке подсчета голосов

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд штата Мичиган (16 голосов выборщиков) отказался в пятницу приостановить подсчетов бюллетеней, как того запрашивал штаб республиканца Дональда Трампа. Как отмечает в пятницу газета The Hill , судья Стивен Боррелло счел ходатайство спорным.

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По мнению суда, юристы кампании не соблюли надлежащие процедуры при подаче иска. Апелляция не была направлена до 30 ноября, недельного срока после сертификации результатов голосования. "Суд постановил, что единственно правомерным был бы запрос о пересчете голосов, но время истекло", - обращает внимание издание.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил в пятницу в Twitter, что судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины по обработке голосов Dominion. "Там [в этом округе] оборудование присудило 6 тыс. голосов за Трампа [демократу Джозефу] Байдену", - утверждал Джулиани.

Счетная комиссия Мичигана 23 ноября сертифицировала итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.