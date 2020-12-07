Малайзия направит $5,7 млн на финансирование судебного процесса по делу MH17

СИНГАПУР, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Малайзии направит около 23,3 млн ринггитов ($5,7 млн) на финансирование проходящего в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в понедельник в парламенте министр транспорта Ви Ка Сион.

"В настоящее время проходит суд, в будущем году мы направим 23,3 млн ринггитов, или 30% от расходов, на этот процесс, чтобы привлечь виновных к правосудию", - отметил глава ведомства. По его словам, "государство несет ответственность, поскольку суд связан с крушением малайзийского лайнера, и виновные в данном преступлении должны быть наказаны".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.