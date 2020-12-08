В Минске осудили еще трех обвиняемых за надпись "Не забудем" на тротуаре

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска приговорил трех обвиняемым в нанесении на тротуар надписи "Не забудем" у станции метро "Пушкинская" к разным срокам лишения и ограничения свободы. Об этом сообщил во вторник незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в хулиганстве. По данным правозащитников, Владислав Гулис приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Игорь Самусенко и Денис Гроханов получили по 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. После оглашения приговора Самусенко и Гроханов были освобождены из-под стражи до вступления его в законную силу.

Ранее во вторник суд Фрунзенского района также приговорил к двум годам колонии общего режима Максима Павлющика, нанесшего на тротуар надпись "Не забудем" в районе станции метро "Пушкинская", где в августе 2020 года погиб участник протестов Александр Тарайковский. Суд признал виновной в хулиганстве и Марию Бобович, которая также участвовала в нанесении надписи на тротуарную плитку. Решением суда женщина приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, она была освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд также снял с Бобович и Павлющика обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества в связи с тем, что городские власти оценили нанесенный ими ущерб всего в 211 белорусских рублей (около $80). Белорусские правозащитники признали обоих обвиняемых политзаключенными.

Участник протестов несогласных с результатами президентских выборов Александр Тарайковский погиб у метро "Пушкинская" 10 августа. После этого рядом с местом его гибели был организован из цветов народный мемориал, где на плитке краской было написано "Не забудем".