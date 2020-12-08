Додон пожелал Санду успехов на посту президента Молдавии

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон пожелал успехов избранному главе государства Майе Санду, инаугурация которой состоится 24 декабря. Об этом он сообщил во вторник в интервью молдавскому телеканалу N4 .

"Инаугурация пройдет в президентской резиденции, которая было восстановлена (после погромов в апреле 2009 года - прим. ТАСС). Когда я вступил в должность четыре года назад, рейтинг института президента в стране составлял около 3%, когда я покидаю этот пост, он вырос до 40-50%. Я желаю ей успехов на этом посту и надеюсь, что, когда она покинет его, авторитет института президента не снизится", - сказал Додон. Он подчеркнул, что пока не получил от Санду приглашения на церемонию инаугурации, хотя протокол предусматривает такую процедуру.

"Когда я вступал в должность, пригласил всех бывших президентов. Тогдашний глава государства Николай Тимофти встретил меня в здании президентской резиденции, у нас была протокольная дискуссия. Как поступит Санду - решать ей", - пояснил Додон.

Высотка из стекла и бетона, в которой размещается резиденция президента, была разгромлена в апреле 2009 года вместе со зданием парламента сторонниками проевропейских партий, недовольными победой на выборах Партии коммунистов. На подожженных зданиях они вывесили флаги Евросоюза и Румынии. Пришедшая после этого к власти коалиция проевропейских партий, правление которой ознаменовалось серией политических и коррупционных скандалов, несмотря на обещания, так и не сумела отремонтировать резиденцию. Восстановить здание удалось с помощью Турции - после переговоров Додона и президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Победу одержала лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Санду.