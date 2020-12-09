Франция почтит минутой молчания память бывшего президента Валери Жискар д’Эстена

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Государственные флаги будут приспущены в среду на всех общественных зданиях Франции в знак общенационального траура по бывшему президенту республики Валери Жискар д’Эстену. Ветерану политики, умершему на минувшей неделе на 95-м году жизни, страна посвятит в полдень минуту молчания.

Жискар д’Эстен возглавлял республику в течение семи лет - с 1974 по 1981 год. Он одиннадцать раз избирался в состав парламента, был одним из 40 постоянных членов Французской академии. С его именем связан ряд важных реформ в общественной жизни, в том числе снижение избирательного возраста до 18 лет, ставшее важным рубежом в демократизации общества.

В соответствии с завещанием политика его похороны прошли в минувшую субботу в фамильном владении на Луаре в присутствии только ближнего круга родственников. В среду, когда почести ему воздаст Франция, во всех мэриях будут открыты книги памяти, а в школах пройдут уроки, посвященные его времени и делам.

С полей войны

"В решении президента республики Эмманюэля Макрона объявить 9 декабря днем национального траура проявилось его огромное уважение к покойному политику", - сказал в интервью ТАСС член Французской академии, известный историк и писатель Жан-Мари Руар. Он отметил, что Жискар д'Эстен принадлежал к поколению людей, пришедших в университетские аудитории с полей Второй мировой войны. В августе 1944 года он участвовал в освобождении Парижа от немецкой оккупации. В приказах по армии отмечалась "необычайная отвага" 18-летнего сержанта, который первым ворвался в Кобленц на своем танке. В этом году он должен был присутствовать на торжествах в Москве в честь 75-летия Победы, но его поездке помешала пандемия.

После окончания войны, напомнил собеседник, недавний фронтовик стал слушателем Политехнической школы, затем прошел курс науки управления в знаменитой "кузнице кадров" - Национальной школе администрации. Его последующая государственная карьера началась в эпоху основателя Пятой республики Шарля де Голля. Генерал обратил внимание на способного политика. В 28 лет он стал заместителем руководителя секретариата главы правительства, в 30 - депутатом парламента и членом французской делегации в ООН, в 32 - госсекретарем (вице-министром). А перед избранием в 1974 году на высший пост на протяжении шести лет возглавлял министерство финансов.

Путешествие Моны Лизы

"Между Жискар д'Эстеном и Макроном можно найти много общего", - считает академик. Оба президента в молодом возрасте достигли высот в политике, проявив себя как реформаторы, несмотря на принадлежность к привилегированным слоям. "Для философии, поступков двух лидеров характерно стремление преодолеть водораздел между правыми и левыми, сделав ставку на то, что объединяет", - полагает он. Жискар д'Эстен, по его словам, "был реформатором в трудное время, но всегда работал ради блага Франции и именно так войдет в историю".

"Мне кажется, что дань, которую Франция воздает его памяти, совершенно оправдана", - подчеркнул академик. Во внешней политике Жискар д'Эстен, по его мнению, запомнится как "президент, который стремился к развитию отношений с Россией, где много раз бывал". "Знаменательно, что еще в самом начале своего правления он дал согласие впервые показать в Москве шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза", - отметил собеседник.

"Искусство объединяет", - заметил французский академик. В эпоху третьего президента Пятой республики был основан знаменитый парижский музей д’Орсе. Сегодня в нем собраны шедевры французских импрессионистов. В среду там будет открыта "Золотая книга памяти".

Новое здание посольства

В период президентских полномочий Жискар д'Эстена в Париже открылось и новое здание советского посольства, где ныне работают российские дипломаты. "Жискар д'Эстен и его супруга Анн-Эмон 22 июня 1977 года стали первыми гостями в посольстве, - отметила в беседе с корр. ТАСС руководитель службы протокола посольства РФ во Франции Екатерина Копылова. - В их честь был дан обед в главном зале приемов, который по своей длине превосходит знаменитую Зеркальную галерею Версальского дворца".

Как вспоминал об этом событии Жискар д'Эстен, "в то время политические режимы двух государств были разными, но это не мешало им испытывать взаимное уважение и с пользой сотрудничать по ряду направлений". Бывший глава французского государства неоднократно подчеркивал, что российско-французские отношения уходят корнями в историю. Россия и Франция, напоминал он, были союзниками в двух глобальных конфликтах на европейском континенте". Он также считал важным для Европы уникальный диалог двух стран в области культуры. "На протяжении всей жизни я не расстаюсь с книгами Льва Толстого, талантом которого восхищаюсь", - признавался французский политик.