Совет министров Франции поддержал законопроект о борьбе с радикальным исламом

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Совет министров Франции одобрил законопроект "Об укреплении республиканских принципов", который в первую очередь направлен на борьбу с радикальным исламизмом. Об этом заявил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"На сегодняшнем заседании мы одобрили законопроект, укрепляющий принципы нашей республики, - заявил Кастекс. - Этот законопроект не направлен против религий, против мусульман в частности. Напротив, это закон о свободе, <...> об эмансипации перед лицом религиозного фундаментализма. С этим важным текстом мы хотим вам дать средство защиты от идеологических и политических объединений, которые нападают на наши ценности, суверенитет и иногда доходят до уголовных преступлений".

После премьера выступили глава МВД Франции Жеральд Дарманен, министр народного образования Жан-Мишель Бланкер, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти и министр-делегат по вопросам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа. Они раскрыли некоторые подробности документа, который будет представлен на рассмотрение парламента.

Одним из главных пунктов станет борьба с незарегистрированными учебными заведениями, где, предположительно, детям могут пропагандировать идеи радикального ислама. Также правительство намерено бороться за обязательную для всех госслужащих присягу о религиозной нейтральности. Отдельно министры затронули аспекты, касающиеся личной жизни французов: новый законопроект подразумевает наказание для медицинских работников за выдачу справки о девственности, а также за принуждение к браку. Кроме того, в нем прописано, что уличенных в многоженстве на территории Франции будут лишать визы и высылать на родину.

Глава французского Минюста уточнил, что в рамках данного законопроекта оговаривается "новое правонарушение, касающееся создания угрозы жизни третьих лиц посредством распространения информации, касающейся их личной или профессиональной жизни, позволяющей определить их личность или местоположение". Данное положение было создано, в частности, для предотвращения случаев, подобных убийству радикальным исламистом школьного учителя в октябре этого года. Следователи полагают, что злоумышленник вышел на след жертвы благодаря информации из соцсетей, где преподавателя критиковали за показ в ходе урока о свободе слова карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных еженедельником Charlie Hebdo пять лет назад.