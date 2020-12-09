Кандидат на пост главы Пентагона заявил о готовности укреплять отношения США с союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Отставной генерал Ллойд Остин, выдвинутый кандидатом на пост главы Пентагона, в случае утверждения намерен работать над укреплением связей США с союзниками. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Остин выразил уверенность в том, что "Америка сильна, когда действует вместе со своими союзниками". "В течение многих лет я работал рука об руку с нашими коллегами-дипломатами и партнерами по всему миру и видел, чего мы можем достичь вместе. Если я буду утвержден [в должности], то ожидаю продолжения этой важной работы", - подчеркнул он.

"Я осознаю важность той роли, которую играет Министерство обороны США в поддержании стабильности и сдерживании агрессии, защите и поддержке важнейших союзов по всему миру, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе и по всему миру", - констатировал отставной генерал. Остин заверил, что будет придерживаться принципа гражданского контроля над оборонным ведомством страны, а также считает одним из приоритетов благополучие американских военнослужащих и их семей.

Избранный президент США Джозеф Байден во вторник заявил, что выдвинул Остина кандидатом на пост министра обороны США. Демократ констатировал, что по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного, прежде чем тот "может стать министром обороны". Демократ выразил надежду на то, что сенаторы в данном случае сделают для Остина исключение. "Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро", - полагает Байден.

В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов, в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. В случае утверждения Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.