В Бундестаге разочарованы призывом США наложить мораторий на "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в письме исполняющей обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл выразил разочарование ее призывом наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". Выдержки из послания привела в четверг газета Süddeutsche Zeitung .

"Разве вы не понимаете, что у европейцев вызывает непонимание и раздражение то, что США пытаются защитить их от чего-то такого, что они не считают угрозой?" - отметил Эрнст. Он указал на то, что Германия связывает большие надежды с новой администрацией США. "Почему вы односторонними требованиями рискуете разрушить эти надежды?" - задался вопросом депутат.

Глава комитета подчеркнул, что "нельзя ставить под вопрос право суверенных государств самостоятельно определять свою энергетическую политику".

В опубликованном 5 декабря интервью газете Handelsblatt Куинвилл призвала Германию и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока - 2". По ее утверждению, этот жест продемонстрировал бы нежелание Европы "терпеть поведение" России, для которой проект является, как полагает Куинвилл, не только экономическим, но и политическим.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.