Судья, расследующий взрыв в порту Бейрута, отверг обвинения в превышении полномочий

БЕЙРУТ, 11 декабря. /ТАСС/. Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование обстоятельств взрыва 4 августа в морском порту Бейрута, отверг обвинения в превышении полномочий после своего решения допросить исполняющего обязанности премьер-министра Хасана Диаба. "Я действую строго в соответствии с законом и намерен привлечь к ответственности всех чиновников, чья преступная халатность повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы", - заявил Савван, слова которого приводит в четверг портал El Nashra .

В свою очередь Высший судебный совет Ливана подтвердил, что решения главы следственной комиссии соответствуют масштабам чрезвычайного происшествия. "Судья Савван проводит расследование аккуратно и ответственно, избегая спешки, но и не затягивая дело", - говорится в заявлении судебно-правовой инстанции.

Допрос во дворце

В четверг было объявлено, что Савван направится 14 декабря в правительственный дворец Серай, чтобы задать необходимые вопросы Диабу. 15 и 16 декабря он допросит во Дворце юстиции бывшего министра финансов Али Хасана Халиля, а также Юсефа Фенианоса и Гази Зуэйтера, занимавших в прошлом пост министра общественных работ и транспорта.

Источник в следственной комиссии сообщил порталу, что Диаб и три экс-министра "не приняли необходимые меры после поступления к ним нескольких письменных докладов о хранении в порту на протяжении длительного времени взрывоопасных химических материалов". "В этих докладах Диабу и бывшим министрам рекомендовали не откладывать вывоз из порта удобрений, содержащих нитрат аммония, однако с их стороны не последовало никаких шагов", - отметил источник.

Реакция Диаба

Первой реакцией и. о. премьера стало удивление по поводу выдвинутых против него обвинений. Диаб напомнил, что в середине сентября уже давал показания в прокуратуре по делу о взрыве в столичном порту. "Моя совесть чиста и руки не запятнаны, - подчеркнул он. - Все мои действия на посту премьер-министра были прозрачными". И. о. главы кабинета согласился встретиться с судьей, несмотря на явное, по его словам, "нарушение конституции".

На превышение главой следственной комиссии своих полномочий указал Халиль, который отметил при этом, что "не имеет никакого отношения к ЧП в порту Бейрута". По мнению бывшего главы финансового ведомства, виновных следует искать в таможенной службе. "Судья Савван, очевидно, находится под сильным давлением прессы и общественности, но от этого не должны страдать истина и справедливость", - отметил он.

Статус неприкосновенности

Мнения адвокатов и политиков расходятся в отношении статуса неприкосновенности нынешних и бывших министров. Правовед Низар Сагия убежден, что Савван "сделал правильный шаг, который открывает дверь к выявлению подлинных виновников трагедии". Действия судьи поддерживает также адвокат Юсеф Лахуд, представляющий интересы свыше 1,5 тыс. пострадавших семей, подавших иск против властей. "Смелое решение судьи Саввана вселяет надежду, что истина в деле будет установлена", - указал он.

Между тем и. о. министра туризма и социальных дел Рамзи Мушарафия считает неправомерным привлечение Диаба, возглавлявшего правительство менее семи месяцев, "к ответственности за все то, что творилось в порту Бейрута на протяжении семи лет". По его мнению, "такой шаг является вызовом элементарной логике и судебной системе".