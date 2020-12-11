Власти Гонконга отменили безвизовый режим для американских дипломатов

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Данная мера начинает действовать немедленно", - говорится в заявлении правительства этого специального административного района КНР, распространенном в ночь на пятницу. "После вступления меры в силу владельцы дипломатических паспортов США должны будут получать визу перед посещением Гонконга, если они не находятся в транзитной зоне. Им следует подать заявления на получение визы в китайское дипломатическое и консульское представительство", - отмечается в постановлении.

В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила о решении Китая ввести ответные санкции против ряда американских официальных лиц и сотрудников неправительственных организаций США за ущемление прав китайских законодателей. "В связи с серьезным вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела КНР по вопросам, связанным с Гонконгом и наносящим ущерб национальным интересам, Китай принял решение ввести ответные санкции в отношении должностных лиц из числа представителей исполнительной власти США, членов Конгресса, сотрудников неправительственных организаций и их ближайших родственников", - сказала дипломат.

Кроме того, отметила Хуа Чуньин, власти КНР приняли решение "отменить безвизовый режим для временных визитов в специальные административные районы Гонконг и Макао для граждан США - владельцев дипломатических паспортов".

В понедельник Министерство финансов США сообщило, что внесло 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) в свой черный список из-за мер, принятых центральным правительством Китая для восстановления порядка в Гонконге. Все лица, оказавшиеся под санкциями, занимают должности заместителей председателя Постоянного комитета высшего законодательного органа КНР.