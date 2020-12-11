В Гонконге осудили встречу британского министра с беглыми оппозиционерами на фоне флага

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Гонконга выразило возмущение по поводу встречи главы МВД Великобритании Прити Пател с группой беглых оппозиционно настроенных гонконгских активистов, которая проходила на фоне выставленного флага этого специального административного района Китая. "Такие неподобающие действия носят откровенно провокационный характер", - цитирует в пятницу представителя местных властей газета South China Morning Post.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Правительство сожалеет и категорически возражает против встречи министра кабинета Соединенного Королевства и антиправительственных деятелей из Гонконга, на которой намеренно был выставлен флаг специального административного района при том, что у этих людей нет официальных полномочий", - отмечается в заявлении.

Пател в среду приняла сторонника сепаратистских идей - оппозиционера Натана Ло, который укрылся в Лондоне после принятия Китаем закона о нацбезопасности в Гонконге, а также Беатрис Ли - сестру разыскиваемого радикального активиста Энди Ли, который был задержан пограничниками КНР при попытке бегства на судне на Тайвань.

Как отмечает газета, в ходе встречи Ло поблагодарил главу британского МВД за запуск ее ведомством специальной иммиграционной программы для жителей Гонконга.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Лондон подверг резкой критике инициативу Пекина. По мнению Великобритании, данный юридический акт несет угрозу правам и свободам жителей Гонконга, подрывает автономный статус этой территории и положения совместной декларации об условиях ее передачи.