В Минске возбудили дело по факту обнародования личных данных почти 300 военнослужащих

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Минска возбудила уголовное дело по факту незаконного сбора и распространения в интернете личных данных не менее 295 военнослужащих внутренних войск МВД Белоруссии. Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре республики.

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"Прокуратура города Минска возбудила уголовное дело по факту незаконного сбора и распространения информации о частной жизни граждан по ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отметили в генпрокуратуре.

По ее данным, неустановленные лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних войск МВД собрали сведения о частной жизни не менее 295 военнослужащих. Полученные без согласия потерпевших сведения, которые составляют их личную тайну, были впоследствии распространены в октябре-ноябре текущего года на одном из Telegram-каналов, доступном для всеобщего обозрения, добавили в ведомстве.

"Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Минску", - сообщили в генпрокуратуре республики.