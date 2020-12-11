Байден польщен тем, что он и Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года"

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, победивший, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США, выразил в пятницу признательность в связи с тем, что он и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time .

"Я польщен тем, что вместе с Камалой Харрис стал "Человеком года" и благодарен за то, что включен в этот список, куда вошли столь много выдающихся деятелей, - написал Джозеф Байден в Twitter. - Все американцы - и те, что борются с пандемией на переднем крае, и те, кто организует выступления в поддержку расовой справедливости, решительно ответили на возникавшие в нынешнем году вызовы, проявив силу духа и непоколебимую веру в лучшее будущее".

По оценке редакции Time, Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов". Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Редакция Time объявляет "Человека года" в декабре и помещает его фотографию на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество. Первым этот титул в 1927 году заслужил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания около 70 раз персонами года становились политические и общественные деятели, в том числе Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Рухолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), папа Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался данного звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

Среди обладателей этого титула - пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).