СМИ: бывший оппозиционный законодатель из Гонконга добивается убежища в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший оппозиционный гонконгский законодатель Сикстус Лян уехал в США и добивается там политического убежища. Об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Речь идет о 34-летнем радикально настроенном активисте, который продвигал идеи "независимости" Гонконга и призывал к санкциям против Китая и этого специального административного района. Он уехал из Гонконга в опасении, что может быть привлечен к ответственности за нарушение нового закона о национальной безопасности.

Осенью 2016 года Лян недолгое время пробыл депутатом Законодательного совета. Со скандалом его лишили мандата за то, что во время присяги он позволил себе оскорбительные выпады в адрес КНР и развернул сепаратистские лозунги.

На прошлой неделе другой бывший оппозиционный депутат из Гонконга Тед Хуэй укрылся с семьей в Великобритании, чтобы избежать судебного преследования: он является фигурантом дел об участии в незаконных протестах.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

После принятия нового правового акта ряд организаторов прошлогодних массовых протестов объявили о прекращении своей антиправительственной деятельности на территории Гонконга, а некоторые попытались бежать, в частности, в Великобританию, США и на Тайвань.