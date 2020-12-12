Генпрокурор Техаса заявил, что будет добиваться наказания нарушителей законов о выборах

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон после отказа Верховного суда США рассмотреть его иск о нарушениях на выборах намерен продолжить добиваться привлечения к ответственности тех, кто к ним причастен. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу.

"Печально, что Верховный суд США решил не рассматривать этот дело и не оценивать, в какой степени соответствует конституции отказ указанных четырех штатов выполнять федеральные законы о выборах и законы штатов, - отметил Пакстон. - Я без устали продолжу защищать честность и безопасность наших выборов и привлекать к ответственности тех, кто в своих интересах уклоняется от выполнения законов о голосовании".

В пятницу Верховный суд США отклонил поддержанный действующим президентом США Дональдом Трампом иск Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия (16 мест в коллегии выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20) и Висконсин (10). Как полагает истец, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и демократом Джозефом Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в данных штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Трамп в среду обратился в Верховный США суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск. Кроме того, действия Техаса поддержали еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы.