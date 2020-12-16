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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В МИД Канады не верят, что лайнер в Иране сбили из-за человеческой ошибки

Глава ведомства Франсуа-Филипп Шампань указал, что иранская сторона не предоставляет канадским экспертам информацию в требуемом объеме для установления истинных причин трагедии
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ОТТАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Канада не верит в версию, что украинский самолет Boeing был сбит под Тегераном из-за человеческой ошибки. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу CBC глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

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"Нет, не верю", - сказал министр, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что к трагедии могла привести ошибка человека, на чем настаивает иранская сторона. При этом Шампань не стал выдвигать каких-либо версий крушения лайнера, отметив: "Мы должны дать процессу [расследования катастрофы] идти своим чередом". "Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов", - сказал он.

Также глава МИД указал на то, что иранская сторона не предоставляет канадским экспертам информацию в требуемом объеме для установления истинных причин этой трагедии. Шампань добавил, что Канада продолжит добиваться от Ирана прозрачности в расследовании.

Теги
КанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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