AP: Байден планирует выдвинуть представительницу коренного населения США на пост главы МВД

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден планирует выдвинуть члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико Дебору Холэнд кандидатом на пост главы министерства внутренних дел в своей администрации. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что в случае утверждения Сенатом Конгресса США член Демократической партии Холэнд может стать первым представителем коренного населения Америки на посту министра внутренних дел США. По данным AP, 60-летняя конрессвумен от Нью-Мексико пользуется широкой поддержкой среди представителей индейских племен и активистов, отстаивающих их права. Она сменит на этом посту республиканца Дэвида Бернхардта, который возглавил американское МВД в апреле 2019 года.

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ. Тем не менее, по словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, президент продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов.