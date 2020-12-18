В США заявили, что кибератака не затронула Национальное управление ядерной безопасности

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Кибератака коснулась только коммерческих компьютерных сетей Министерства энергетики США, не затронула входящее в его состав Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ). Об этом говорится в поступившем в ТАСС в четверг письменном заявлении пресс-секретарь руководителя Минэнерго США Шейлин Хайнс.

Она подчеркнула, что ведомство координирует с остальными правительственными структурами свои действия в связи с хакерской атакой. "Расследование продолжается, и реагирование на этот инцидент происходит в режиме реального времени. На данный момент расследование показало, что влияние вредоносного программного обеспечения ограничилось только коммерческими сетями и не коснулось основных функций министерства, связанных с обеспечением национальной безопасности, включая НУЯБ", - отметила Хайнс.