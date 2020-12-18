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Команда Байдена заявила об отсутствии договоренности о приостановке брифингов Пентагона

Мы считаем важным продолжать проводить брифинги и другие мероприятия в период, когда время не ждет, отметил глава переходной команды избранного президента США Йоханнес Абрахам

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Переходная команда избранного президента США Джозефа Байдена настаивает на том, что у нее не было взаимной договоренности с министерством обороны о прекращении брифингов на время рождественских праздников. Об этом глава переходной команды демократа Йоханнес Абрахам заявил в пятницу пресс-пулу СМИ, в том числе портала Axios.

"Позвольте мне выразиться ясно. Никакой взаимной договоренности о паузе на время праздников не было, - отметил Абрахам. - Мы на самом деле считаем важным продолжать проводить брифинги и другие мероприятия в период, когда время не ждет. Это становится особенно ясно после такой отсрочки", - добавил он.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер в опубликованном ранее в пятницу заявлении заверил, что Пентагон продолжит поддерживать процесс передачи власти команде Байдена. По словам Миллера, с 23 ноября для команды демократа было проведено 139 брифингов и предоставлено 900 страниц секретной информации.

Ранее новостной портал Axios утверждал, что Миллер приказал остановить сотрудничество с переходной командой Байдена и отменить все запланированные встречи, посвященные передаче власти будущей администрации.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов. Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.

Теги
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