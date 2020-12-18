Помпео считает, что Китай хочет превзойти США в обороте ядерных материалов

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Китай намерен превзойти возможности их и других стран в обороте ядерных и радиоактивных материалов. Так госсекретарь США Майкл Помпео обосновал в пятницу введение односторонних рестрикций в отношении ряда компаний из КНР и других государств.

По словам главы ведомства, деятельность Коммунистической партии Китая "наносит ущерб интересам США и подрывает суверенитет американских союзников и партнеров". "Министерство торговли вносит в список экспортного контроля 59 китайских организаций", - добавил он. Кроме того, продолжил госсекретарь, четыре организации подвергаются рестрикциями за то, что способствуют "нарушению прав человека в Китае путем предоставления материалов для тестирования ДНК или высокотехнологичного оборудования для наблюдения".

Вместе с тем 19 субъектов добавляются за "координацию и совершение более десятков случаев кражи американских торговых секретов для развития военно-промышленного комплекса КНР, подрыва усилий США по противодействию незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов". "Конечная цель - превзойти возможности других стран, которых они считают конкурентами, особенно США", - считает Помпео.

По словам госсекретаря, Минторг также вводит ограничения против 25 судостроительных и научно-исследовательских институтов, связанных с Китайской государственной судостроительной корпорацией. "[Еще] шесть организаций реализуют исследования, развитие и производственную поддержку для ВМФ Китая", - говорится в заявлении Помпео.

Министерство торговли США внесло в пятницу 77 организаций из Китая и ряда других стран в черный список в связи с якобы "серьезными нарушениями прав человека" Пекином и расширением деятельности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. МИД Китая ранее призвал США перестать оказывать давление на китайские компании, а также прекратить политизировать вопросы торговли и нарушать правила справедливой конкуренции.