Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Армия Пакистана, нарушив условия соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире, подвергла минометному обстрелу позиции индийских войск и населенные пункты в секторах Мендхар и Балакот в союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает в субботу газета Pioneer со ссылкой на Министерство обороны Индии, индийские военнослужащие открыли ответный огонь. Данных о пострадавших и разрушениях с индийской стороны не поступало.

Соглашение о прекращении огня в Кашмире между Индией и Пакистаном действует с 1999 года. По данным индийских военных, в 2020 году около 30 мирных жителей были убиты и более 100 ранены в результате более чем 3 200 нарушений режима прекращения огня Пакистаном в Кашмире.