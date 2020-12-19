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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире

По данным Министерства обороны страны, армия Пакистана подвергла минометному обстрелу позиции индийских войск и населенные пункты в секторах Мендхар и Балакот

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Армия Пакистана, нарушив условия соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире, подвергла минометному обстрелу позиции индийских войск и населенные пункты в секторах Мендхар и Балакот в союзной территории Джамму и Кашмир.

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Как сообщает в субботу газета Pioneer со ссылкой на Министерство обороны Индии, индийские военнослужащие открыли ответный огонь. Данных о пострадавших и разрушениях с индийской стороны не поступало.

Соглашение о прекращении огня в Кашмире между Индией и Пакистаном действует с 1999 года. По данным индийских военных, в 2020 году около 30 мирных жителей были убиты и более 100 ранены в результате более чем 3 200 нарушений режима прекращения огня Пакистаном в Кашмире.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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