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СМИ: Индия и Китай отказались от мероприятий по случаю 70-летия дипотношений

По данным газеты The Economic Times, из-за военной напряженности в Ладакхе и пандемии коронавируса Нью-Дели и Пекин не стали проводить, как планировали ранее, по 35 мероприятий в каждой стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Индия и Китай фактически отказались от проведения запланированных праздничных мероприятий по случаю исполнившейся в этом году 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

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Как сообщает в субботу газета The Economic Times, из-за военной напряженности в Ладакхе и пандемии коронавируса Нью-Дели и Пекин не стали проводить, как планировали ранее, по 35 мероприятий в каждой стране, посвященных этой дате.

"Они не были отменены официально. Но вспышка COVID-19 и военная напряженность на индийско-китайской границе в Ладакхе не способствовали проведению торжеств", - заявил изданию генеральный директор Индийского совета по культурным связям Динеш Патнаик.

В числе отмененных оказался планировавшийся в 2020 году третий индийско-китайский саммит, для участия в котором премьер-министр Индии Нарендра Моди собирался посетить Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем. Стороны отказались от проведения фотовыставок "Прекрасный Китай" и "Невероятная Индия", музыкальных и танцевальных фестивалей, торговых ярмарок и киносмотров.

Китай без объявления причин воздержался от выпуска совместно с Индией памятной почтовой марки в честь 70-й годовщины установления дипотношений, несмотря на то, что ее эмиссия была ранее согласована лидерами двух стран.

В мае резко обострилась ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР. Причиной этого стали столкновения военнослужащих двух стран, которые повторились в июне. В них погибли не менее 20 солдат Индии и, по разным данным, до 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в этом районе, где сохраняется военная напряженность.

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