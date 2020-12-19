В Великобритании предложили обострить конкуренцию с Россией и Китаем в киберпространстве

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с противниками королевства в киберпространстве, следуя концепции, которая предполагает конкуренцию с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The Times , в субботу опубликовавшая интервью с британским генералом.

"Чтобы победить Россию и Китай, нам необходимо разбить их в их собственной игре", - утверждал Картер в интервью изданию. "Чтобы одержать над ними [РФ и КНР] верх, нам нужно победить на их же поле, то есть обыграть их, не переходя порога войны", - добавил он.

The Times также приводит выдержки из речи, произнесенной генералом в четверг в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Тогда Картер заявил, что Лондону, "вероятно, следует пойти на обострение в киберпространстве, в то же время несколько ограничив военный потенциал на море и в воздухе и избрав менее агрессивную тональность для трансляции в информационном пространстве". Генерал сравнивает такую стратегию с паутиной, так как она требует одновременно учитывать ситуацию во многих взаимосвязанных сферах и иметь возможность при необходимости быстро повысить или снизить градус противостояния на разных направлениях.

Картер добавил, что в следующем году для руководства страны планируется устроить несколько штабных игр для отработки действий на случай возникновения кризисных ситуаций, которые потребуют быстро принимать сложные решения. Он также повторил тезис о необходимости обновления правовых, этических и моральных рамок, в которых действуют британские военные, чтобы, с одной стороны, у них было достаточно свободы, а с другой - военнослужащих, нарушивших закон, можно было привлечь к ответственности.

Ранее глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс в одном из выступлений признал, что королевство обладает необходимым потенциалом для осуществления кибератак, способных разрушить инфраструктуру потенциального противника в тактическом или стратегическом противостоянии.

Новые концепции

В конце сентября Минобороны Великобритании представило план адаптации к условиям "политической войны", которую якобы ведут "авторитарные государства" против Соединенного Королевства и Запада в целом. Элементом сдерживания потенциального противника предлагалось сделать активную конкуренцию с ним на его же поле, проецируя и демонстрируя силу, укрепляя сотрудничество с иностранными партнерами, усилив британское военное присутствие за рубежом, а также активизировав участие в боевых операциях, не допуская при этом открытого военного противостояния.

Упор в представленной концепции делался также на долгосрочную модернизацию британского оборонного потенциала с учетом быстро меняющихся реалий, глубокую интеграцию сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил и повышение оперативной совместимости с силами союзников.

В начале следующего года британским правительством должен быть также представлен комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в этом документе речь будет идти о сильнейшем пересмотре внешнеполитической стратегии королевства со времен холодной войны.

Утверждения о кибератаках

В понедельник агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на Россию, устроила мощную кибератаку на компьютерные системы Министерства внутренней безопасности США и ряда других американских ведомств. По версии телеканала Sky News, в результате кибератаки пострадали и несколько британских организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".