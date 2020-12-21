В Белоруссии вступил в силу запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Решение правительства Белоруссии, устанавливающее запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска граждан республики и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии, вступило в силу в понедельник. Эти и другие меры приняты в целях предотвращения распространения в стране коронавируса, заявили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"Изменения вступили в силу с 00:00 часов 21 декабря и коснулись пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через функционирующие наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска", - отметили в пограничном ведомстве.

Согласно постановлению белорусского правительства, ограничения на выезд из страны через наземные пункты пропуска не распространяются на глав и членов официальных делегаций, лиц, следующих по служебным и дипломатическим паспортам, водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, лиц, убывающих в служебные командировки. Также выехать из Белоруссии смогут граждане по извещению о тяжелой болезни либо смерти близкого родственника, а также лица, убывающие за границу для получения медицинской помощи. Не чаще одного раза в шесть месяцев из Белоруссии смогут выехать через сухопутную границу граждане страны, имеющие вид на жительство в иностранном государстве, лица, получающие за границей образование, и для осуществления трудовой деятельности при предъявлении подтверждающих документов.

"Для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции", - отмечается в сообщении, опубликованном на специальном интернет-ресурсе, созданном Госпогранкомитетом в связи с действием новых правил пересечения белорусской границы. В погранведомстве обратили внимание на то, что "через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но возможен не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции".

Правила въезда

Новые правила пересечения госграницы не предусматривают ограничений для граждан Белоруссии и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в республике, при въезде в страну. Также им не нужен ПЦР-тест. При этом, пояснили в ГПК, при въезде из стран, включенных в перечень Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней. Если въезд осуществлен из страны "зеленой зоны", самоизоляция не нужна, уточнили в комитете. Такие же правила для этих категорий лиц установлены и в отношении въезда в Белоруссию через воздушные пункты пропуска.

В ГПК также напомнили, что для иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии, въезд в республику временно приостановлен. При этом белорусским правительством определены случаи, при которых ограничения, включая обязательство предъявления ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции, не распространяются на ряд категорий граждан.