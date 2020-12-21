Суд Гонконга признал конституционным указ о запрете масок для демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в понедельник признал конституционным прошлогоднее решение местных властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций, вызвавшее много споров. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Тем самым было пересмотрено предыдущее решение Верховного суда, который в ноябре прошлого года признал нововведение "не соответствующим основному закону", выполняющему роль конституции этого специального административного района Китая.

Группа из 25 бывших оппозиционных законодателей в судебном порядке пыталась оспорить решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам запретить ношение масок во время демонстраций. Этот указ вступил в силу с 5 октября 2019 года и был призван снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, охваченном тогда массовыми протестами.

Нововведение вызвало множество юридических споров. Распоряжение о масках было принято без согласования с Законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Нарушение запрета о масках могло повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).