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Байден объявил о новых назначениях в Национальный экономический совет

Специальным помощником президента по экономической политике будет назначен Джоэл Гэмбл

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден объявил о планах назначить новых членов Национального экономического совета Белого дома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте переходной команды демократа.

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Специальным помощником президента по экономической политике будет назначен Джоэл Гэмбл, заместителем директора Национального экономического совета - Дэвид Кэмин и заместителем директора Совета по проведению финансовой реформы и защите прав потребителей - Барат Рамамурти.

"Перед лицом тяжелейшего экономического кризиса со времен Великой депрессии эта команда готова с первого дня работы приступить к восстановлению экономики, которая будет служить работающим людям и всем ищущим работу", - отмечается в заявлении Байдена.

Гэмбл ранее работал в частном некоммерческом венчурном инвестиционном фонде Omidyar Network. Кэмин является профессором юриспруденции в Нью-Йоркском университете, ранее он был специальным помощником президента по экономической политике в администрации Барака Обамы. Рамамурти занимает пост управляющего директора одной из программ Института Рузвельта.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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