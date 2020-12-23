США вводят визовые ограничения для 39 лиц, причастных к "подрыву демократии" в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении 39 лиц, причастных, по мнению Вашингтона, "к подрыву демократии" в Белоруссии. Это следует из распространенного в среду заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео.

"Госдепартамент принял меры <...> для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввел в их отношении визовые ограничения", - сообщил Помпео. Он пояснил, что в целом на сегодняшний день подобные рестрикции из-за "причастности к подрыву демократии в Белоруссии" действуют в отношении 63 человек.

Минфин США также ввел санкции против первого заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича, минского ОМОНа, спецподразделения КГБ "Альфа", Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета. В общей сложности ограничительные меры затронут 40 физических лиц и четыре белорусских ведомства.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать выступления, власти требуют прекратить незаконные акции. По понедельникам протестовать традиционно выходят представители старшего поколения.