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Киев назвал инсинуациями заявления Лукашенко о перевозке в Белоруссию оружия с Украины

Как отметил представитель МИД Украины, риторика о внешнем вмешательстве "четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа"

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. МИД Украины назвал инсинуациями заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории республики. Об этом в пятницу написал пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко в Twitter.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - подчеркнул дипломат.

Николенко отметил, что Украина не является врагом Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил о задержании террористической группы во главе с Николаем Автуховичем, которая готовила теракты по всей Белоруссии. Он также уточнил, что раскрыты все каналы группы, которая, по его словам, "тоннами везла оружие через Украину".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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В документе также отмечается, что страна выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов
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