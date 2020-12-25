Киев назвал инсинуациями заявления Лукашенко о перевозке в Белоруссию оружия с Украины

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. МИД Украины назвал инсинуациями заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории республики. Об этом в пятницу написал пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко в Twitter.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - подчеркнул дипломат.

Николенко отметил, что Украина не является врагом Белоруссии и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил о задержании террористической группы во главе с Николаем Автуховичем, которая готовила теракты по всей Белоруссии. Он также уточнил, что раскрыты все каналы группы, которая, по его словам, "тоннами везла оружие через Украину".