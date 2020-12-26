В ЦАХАЛ заявили, что израильский патруль не подрывался на мине на границе с Ливаном

ТАСС, 26 декабря. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу утром проводили рутинные полевые операции на границе с Ливаном, патруль израильской армии не подрывался на мине, как об этом ранее заявил ряд арабских новостных ресурсов. Об этом сообщил в субботу представитель оборонного ведомства еврейского государства Авишай Андрае.

"Взрывы, которые были слышны сегодня утром на границе с Ливаном, были вызваны рутинными полевыми операциями ЦАХАЛ на границе. Вопреки утверждениям, никакие взрывные устройства не срабатывали против [израильских] сил", - написал Андрае на своей странице в Twitter.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в субботу на пути следования израильского патруля напротив ливанского селения Эль-Эдейса взорвалась установленная на обочине мина. По сведениям телеканала, никто из солдат не пострадал. Согласно заявлению израильского источника, который привел портал El Nashra, речь не шла о вооруженной вылазке, взрывы прогремели во время учебных операций.

19 ноября Армия обороны Израиля была приведена в боеготовность на границе с Ливаном после поступления сигнала о возможном проникновении боевиков на израильскую территорию по подземному туннелю возле поселения Метулла.