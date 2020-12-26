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Кризис в Белоруссии

В МВД Белоруссии отметили уменьшение влияния деструктивных Telegram-каналов на граждан

Cнижается градус накала протестов, указала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Влияние информации из деструктивных Telegram-каналов, авторы которых поддерживают антиправительственные выступления в Белоруссии, на граждан страны сократилось по сравнению с осенью этого года. Об этом в субботу заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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"Думаю, что все уже заметили, что деструктивные Telegram-каналы не имеют массового влияния, снижается градус накала [протестов]", - сказала она в эфире телеканала "Беларусь-1". По ее словам, одним из направлений работы стало "принятие дальнейших действенных мер по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан, представителей государственной власти, сотрудников МВД и военнослужащих внутренних войск". "Кроме того, необходимо обратить внимание и на дисциплину, есть у нас вопросы по части утечки информации", - отметила Чемоданова.

Ранее власти заявляли, что более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации акций протеста в Белоруссии на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных демонстраций.

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