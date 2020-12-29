Трамп призвал Сенат отклонить проект оборонного бюджета

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев в Конгрессе за поддержку проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) в нынешнем виде и призвал сенаторов не голосовать за документ. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Трампа в Twitter .

Палата представителей США одобрила проект в размере $740 млрд в понедельник вечером, преодолев вето президента, теперь подобное голосование должно состояться в Сенате. Для принятия документа необходимо две трети голосов.

"Слабое республиканское "лидерство" позволит пройти плохому законопроекту оборонного бюджета, - отмечается в записи Трампа. - Это постыдный пример трусости и полного подчинения технологическим компаниям. Договаривайтесь о лучшем законопроекте или о лучших лидерах сейчас! Сенат не должен одобрять проект, пока документ не будет исправлен".

Как ожидается, верхняя палата может проголосовать по оборонному бюджету во вторник. Однако, как сообщила в понедельник газета Politico, сенатор от штата Вермонт, экс-кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс может инициировать затягивание процедуры, пока Сенат не одобрит вслед за Палатой представителей увеличение прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Спорный документ

Президент США раскритиковал проект бюджета за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Другой важной причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга. Трампа также не устраивали пункты, относящиеся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и ФРГ.

Проект предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - $69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял $738 млрд, а в 2019-м - $716 млрд.