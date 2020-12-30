NBC: в Кентукки намерены уволить двух полицейских в связи со смертью афроамериканки

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Руководство полицейского управления американского города Луисвилл (штат Кентукки) намерено уволить двух полицейских в связи с тем, что в марте этого года в перестрелке погибла темнокожая местная жительница Брионна Тейлор. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC .

Случай, о котором идет речь, произошел 13 марта. Полицейские выломали дверь в квартире, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находилась Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время нее Тейлор была убита. Произошедшее привлекло большое внимание СМИ и правозащитных организаций.

В июне из полиции был уволен один из участников операции Бретт Хэнкинсон. Теперь, по сведениям телеканала, так же поступят еще с двумя полицейскими: Майлзом Косгроувом и Джошуа Джейнсом. Первый из них по случайности застрелил Тейлор. Второй отвечал за получение ордера на обыск ее квартиры.

Косгроув и Джейнс были уведомлены о том, что их вскоре планируется уволить. Они имеют право представить аргументы в свою защиту на слушаниях, которые намечены на четверг.

Смерть афроамериканки повлекла за собой массовые протесты в Луисвилле и других американских городах. Манифестанты требовали предъявить полицейским обвинения в убийстве.