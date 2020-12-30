Лукашенко заявил, что попытка возродить нацизм в Белоруссии провалилась

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что попытка возродить нацизм в Белоруссии провалилась, несмотря на финансовые вливания и прямое иностранное участие в организации протестных акций. Об этом он заявил в среду во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ (бело-красно-белыми - прим. ТАСС) флагами и портретами фюрера". По словам Лукашенко, "попытка возродить подобное" сейчас "фактически захлебнулась".

"Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", - сказал Лукашенко.