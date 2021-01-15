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Протесты сторонников Трампа в США

У властей Вашингтона нет доказательств, что участники беспорядков планировали убийства

Столичная прокуратура продолжает расследования, указал исполняющий обязанности ее руководителя Майкл Шервин

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Власти Вашингтона не обладают прямыми доказательствами того, что участники беспорядков на Капитолии 6 января планировали убийства. Об этом заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

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Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что, по мнению властей, участники беспорядков намеревались "схватить и убить выборных должностных лиц" США. По сведениям AP, такое утверждение содержится в ходатайстве прокуроров, направленном в четверг в суд в рамках одного из открытых после беспорядков дел. На брифинге Шервина попросили прокомментировать эту информацию.

"На данный момент у нас нет каких-либо прямых доказательств [наличия] команд [для] убийства или захвата", - сказал Шервин. Он пояснил, что столичная прокуратура ведет расследования в связи с беспорядками, однако многие прибыли в Вашингтон 6 января из других частей страны, а после беспорядков вернулись домой. В связи с этим активную помощь столичным правоохранителям оказывают коллеги из других городов страны. "Нам нужно работать с другими округами, чтобы не только найти этих людей (подозреваемых - прим. ТАСС), но и для их первоначальной явки в суд в округах по всей территории США. <...> На некоторых из этих слушаний были другие прокуроры", - пояснил Шервин. По его словам, на фоне этого могут возникать противоречия данные.

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