У властей Вашингтона нет доказательств, что участники беспорядков планировали убийства

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что, по мнению властей, участники беспорядков намеревались "схватить и убить выборных должностных лиц" США. По сведениям AP, такое утверждение содержится в ходатайстве прокуроров, направленном в четверг в суд в рамках одного из открытых после беспорядков дел. На брифинге Шервина попросили прокомментировать эту информацию.

"На данный момент у нас нет каких-либо прямых доказательств [наличия] команд [для] убийства или захвата", - сказал Шервин. Он пояснил, что столичная прокуратура ведет расследования в связи с беспорядками, однако многие прибыли в Вашингтон 6 января из других частей страны, а после беспорядков вернулись домой. В связи с этим активную помощь столичным правоохранителям оказывают коллеги из других городов страны. "Нам нужно работать с другими округами, чтобы не только найти этих людей (подозреваемых - прим. ТАСС), но и для их первоначальной явки в суд в округах по всей территории США. <...> На некоторых из этих слушаний были другие прокуроры", - пояснил Шервин. По его словам, на фоне этого могут возникать противоречия данные.