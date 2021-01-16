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Проигравший выборы лидера ХДС политик намерен стать министром экономики и энергетики ФРГ

Фридрих Мерц предложил новому председателю Христианско-демократического союза Армину Лашету включить его кандидатуру в состав правительства Германии

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Германский политик Фридрих Мерц, который не смог стать главой Христианско-демократического союза, хочет занять должность главы министерства экономики и энергетики. Об этом он написал в субботу в Twitter.

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"Новому председателю Армину Лашету я предложил, чтобы я вошел в состав нынешнего федерального правительства и взял на себя министерство экономики", - написал Мерц.

Нынешний глава ведомства - Петер Альтмайер. Он входит в кабинет министров канцлера Ангелы Меркель.

Новый глава ХДС, как ожидается, поведет свою партию на парламентские выборы в 2021 году. Это решение еще не подтверждено. Кадровые решения в рамках действующего правительства Лашет принимать не может.

Тем временем представитель пресс-службы правительства ФРГ сообщил, что изменений в министерском составе не планируется. "Канцлер не планирует перестановок в правительстве", - приводит его слова агентство DPA.

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Меркель, АнгелаГермания
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