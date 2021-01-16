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Кризис в Белоруссии

Лукашенко призвал своих сторонников извлечь уроки из поствыборных событий

Президент Белоруссии сказал, что "кроме этой страны", у него "ничего нет"

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым извлечь уроки из событий, произошедших после президентских выборов, обсудив эти проблемы на предстоящем в феврале Всебелорусском народном собрании. С таким заявлением он выступил в субботу на приеме от имени президента на старый Новый год.

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"Я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство "БелТА".

Лукашенко сказал, что "кроме этой страны", у него "ничего нет". "Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет", - заявил Лукашенко.

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