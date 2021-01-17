WP: в Конгресс США в день его штурма проникли не менее 300 участников беспорядков

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере 300 участников беспорядков проникли в здание Конгресса США во время его штурма 6 января. Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои собственные подсчеты.

Издание провело анализ произошедшего на Капитолийском холме. Для этого журналисты The Washington Post изучили "текстовые сообщения, фотографии и сотни видеозаписей, некоторые из которых были получены эксклюзивно", в результате чего смогли восстановить последовательность событий того дня.

"[Газета] использовала алгоритм распознавания лиц <...>, чтобы подсчитать, что по меньшей мере 300 участников беспорядков присутствуют на кадрах, снятых внутри Капитолия в тот момент, когда полиция пыталась эвакуировать законодателей", - отмечается в статье на сайте издания. Указанный алгоритм, как поясняет газета, помогает отличать лица людей, но не устанавливать их личность. "Фактическое число [ворвавшихся в Конгресс] участников беспорядков, вероятно, больше, поскольку на записях, проанализированных The Washington Post, не запечатлен каждый, [кто был] в здании", - подчеркивается в материале.

Как это было

На сайте газеты также было размещено видео, в котором описывается ход произошедшего 6 января в Конгрессе. Согласно записи, сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали проникать в здание в 14:12 по местному времени (22:12 мск), разбив окно. Обе палаты Конгресса в этот момент проводили заседания в рамках утверждения итогов прошедших в стране выборов главы государства.

В 14:13 (22:13 мск) вице-президент США Майкл Пенс, председательствовавший на заседании Сената, был выведен из помещения, само заседание вскоре было прервано. Участники беспорядков в этот момент начали подниматься к залу, где собрались сенаторы, оттесняя при этом полицейского. Правоохранителю удалось отвести толпу от расположенного поблизости входа в зал, направляя митингующих к месту, где находилось больше полицейских. Эвакуация сенаторов началась в 14:30 (22:30 мск). Как отмечает The Washington Post, от протестующих покидающих зал законодателей отделяла лишь небольшая группа полицейских.

Через несколько минут в другой части здания было прервано заседание Палаты представителей. Число нарушителей порядка внутри Капитолия увеличивалось, вскоре они, оттеснив полицейских, начали врываться в здание Конгресса через дверь в восточной его части. Группа протестующих вскоре проникла в кабинет спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, сама она к тому моменту была уже эвакуирована в безопасное место. После этого часть людей столпилась у входа в Палату представителей, охрана пыталась заблокировать двери в помещение, пока оттуда эвакуировали конгрессменов. Через некоторое время участники беспорядков начали разбивать стекло в одной из дверей, в этот момент раздался выстрел. Его произвел сотрудник полиции, пуля попала в одну из митингующих, которая позднее умерла от полученного ранения.

В 14:33 (22:33 мск) полиция Капитолия запросила подкрепление. В 14:53 (22:53 мск) была эвакуирована последняя группа конгрессменов, после чего правоохранители в течение нескольких часов занималась зачисткой здания, применяя при этом, помимо прочего, светошумовые гранаты.

Вечером в Конгрессе возобновилось заседание. Уже ночью законодатели утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах.

В результате беспорядков 6 января погибли пять человек, в том числе один полицейский.