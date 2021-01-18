В парламенте Италии решится вопрос о судьбе правительства Конте

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит в понедельник в нижней палате национального парламента, после чего должен быть поставлен на голосование вопрос о доверии его правительству. Это голосование имеет своей целью получить подтверждение сохранения поддержки большинства законодателей, без которой кабинет вынужден будет подать в отставку.

К такой проверке Конте решил прибегнуть после объявления лидера небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци об отставке двух министров правительства из-за несогласия по ряду вопросов с его главой. Конфликт и взаимные претензии возникли давно и в итоге привели к кризису правящего большинства, в которое входит "Живая Италия". Голосование в нижней палате не должно принести особых сюрпризов, поскольку там депутаты "Живой Италии" не меняют существенно расклада сил. Падением нынешнему кабинету во главе с Конте грозит аналогичное голосование в верхней палате (Сенате), где без голосов 18 сенаторов партии Ренци правящая коалиция может оказаться в меньшинстве. В Сенате выступление Конте запланировано на вторник, однако уже в понедельник ожидается, что в своей речи он заявит о ключевых пунктах программы, которую попросит поддержать парламентариев.

С Ренци или без Ренци

Многие, в том числе в Европе, осудили Ренци за "безответственность", за развязывание кризиса во время острой фазы пандемии и год председательства Италии в "двадцатке", когда страна должна получить и освоить €209 млрд из европейского фонда на восстановление экономик после пандемии. И если он дал понять, что готов на переговоры, основные союзные партии из правящей коалиции - "Движение "5 звезд" и Демократическая партия - заявили, что утратили доверие к ненадежному партнеру. Примечательно, что Ренци - не только выходец из Демпартии, но и ее бывший лидер. Именно он способствовал созданию нынешней правящей коалиции после развала предыдущей в составе "Движения" и "Лиги" в сентябре 2019 года. Через несколько дней после формирования нового правительства, которое, как и предыдущее, возглавил Конте, экс-премьер объявил о выходе из Демпартии и создании собственной партии. Причем его представители вошли в кабинет еще как члены Демпартии.

Без сенаторов Ренци (он сам также сенатор) правительству не хватает около 10 голосов для преодоления порога большинства. Как сообщали СМИ, правящие партии пытаются заручиться поддержкой так называемых ответственных или "созидателей". Ими могут стать вышедшие со временем из партий, от которых избирались, сенаторы. Это и бывшие члены "Движения "5 звезд", и политики из партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", и отдельные небольшие группы, и даже некоторые сенаторы "Живой Италии". Однако точное их число неизвестно, как и неизвестно, удастся ли с их помощью набрать необходимое для доверия большинство. Кроме того, как пишет газета Corriere della Sera, порог большинства может разниться в зависимости от поведения Ренци и его сторонников. В опубликованном в субботу интервью он заявил, что его группа воздержится при голосовании о доверии. А это формально будет означать снижение порога большинства, который преодолеть станет легче.

Позиция правоцентристской оппозиции

Находящиеся в оппозиции правоцентристские партии - "Вперед, Италия", "Братья Италии" и "Лига" - настаивают на немедленном проведении новых парламентских выборов в случае выражения недоверия правительству. Однако, учитывая сложный исторический момент, в случае правительственного кризиса они готовы предложить собственное коалиционное правительство. В результате последних парламентских выборов в марте 2018 года, на основании которых действует нынешний созыв парламента, правоцентристской коалиции не хватило для победы всего 3%. В итоге для выхода из сложившегося положения стали возникать аномальные коалиции между обычно противоборствующими партиями. Предыдущий альянс "Движения "5 звезд" и "Лиги" развалился после одностороннего выхода из него лидера последней Маттео Сальвини. Тогда, в августе 2019 года Конте также выступил в парламенте, и в ходе своей обвинительной в адрес бывшего союзника речи заявил об отставке.

Глава МИД Луиджи Ди Майо, видный представитель "Движения "5 звезд" взывает к "европейскому большинству", памятуя о голосовании в Европарламенте за утверждение Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Тогда ее кандидатуру поддержали "пятизвездные" вместе с Демпартией (в ту пору они еще не были союзниками по правящей коалиции) и партия Берлускони. Однако "Вперед, Италия", считающаяся наиболее умеренной в правоцентристом крыле, заявила, что альянс ни в каком виде с "Движением" невозможен. Берлускони всегда был и остается одним из самых непримиримых критиков "пятизвездных".

Большинство местных наблюдателей сходятся во мнении, что на этот раз удастся избежать новых выборов, которые, согласно прогнозам, выиграл бы правый центр. Наиболее вероятным сценарием называют формирование обновленного правительства во главе с тем же Конте (Конте - 3) после обновления парламентского большинства за счет "ответственных", которым должны быть предоставлены места в кабинете. Однако не исключено, что место Конте может занять другой премьер при сохранении той же правящей коалиции. Остается и перспектива досрочных выборов, что предполагает целую серию дальнейших сценариев, включая формирование технических и целевых правительств. Окончательное решение в этом случае будет принимать президент Серджо Маттарелла на основании консультаций со всеми политическими силами страны.