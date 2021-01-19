В Госдепе приветствовали лишение Минска права проведения ЧМ по хоккею

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госдепартамент США поддержал решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) лишить Белоруссию права проведения в нынешнем году чемпионата мира по этому виду спорта.

"Мы приветствуем решение федерации перенести проведение чемпионата мира по хоккею из Белоруссии. Ждем с нетерпением, когда сложатся подходящие условия для возобновления международных соревнований", - говорится в опубликованном в понедельник в Twitter сообщении главы пресс-службы американского дипведомства Морган Ортэгус.

Представитель Госдепартамента призвала белорусские власти "прекратить кампанию давления на атлетов и репрессии". Примеров в подтверждение своих высказываний она не привела.

В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Различные европейские общественные организации призывали федерацию перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Белоруссии. Свое решение IIHF объяснила вопросами безопасности, которые находятся вне ее контроля.