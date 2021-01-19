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Протесты сторонников Трампа в США

Предполагаемую похитительницу ноутбука Пелоси поместили под стражу

В настоящее время Райли Джун Уильямс обвиняют в незаконном проникновении на территорию здания Конгресса 6 января и нарушении общественного порядка
Райли Джун Уильямс FBI/Handout via REUTERS
Описание
Райли Джун Уильямс
© FBI/Handout via REUTERS

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Участница штурма здания Конгресса США 6 января Райли Джун Уильямс, которую ФБР проверяет на причастность к пропаже ноутбука спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с целью продажи якобы российским спецслужбам, помещена под стражу. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

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Уильямс была арестована в понедельник в штате Пенсильвания, где постоянно проживает. За день до этого против нее были выдвинуты обвинения в незаконном проникновении на территорию здания Конгресса и нарушении общественного порядка. Как уточняет газета со ссылкой на данные министерства юстиции, на данный момент обвинения в краже ей не предъявлены. Однако, по данным издания, проверка, действительно ли Уильямс похитила ноутбук Пелоси и с какой целью она это сделала, продолжается.

В воскресенье вечером газета Politico сообщила, что против предполагаемой похитительницы ноутбука возбуждено уголовное дело. В приобщенном к нему письменном свидетельстве содержатся показания неназванного лица, якобы ранее состоявшего в отношениях с Уильямс. Это лицо якобы видело видеозапись, на которой "Уильямс забирает ноутбук или жесткий диск из офиса спикера, заявляя при этом, что собирается отправить этот компьютер какому-то другу в России, который затем планирует продать его российской Службе внешней разведки". Согласно этим показаниям, "отправка компьютера в Россию по каким-то причинам сорвалась".

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СШАПротесты сторонников Трампа в США
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