Предполагаемую похитительницу ноутбука Пелоси поместили под стражу

Уильямс была арестована в понедельник в штате Пенсильвания, где постоянно проживает. За день до этого против нее были выдвинуты обвинения в незаконном проникновении на территорию здания Конгресса и нарушении общественного порядка. Как уточняет газета со ссылкой на данные министерства юстиции, на данный момент обвинения в краже ей не предъявлены. Однако, по данным издания, проверка, действительно ли Уильямс похитила ноутбук Пелоси и с какой целью она это сделала, продолжается.

В воскресенье вечером газета Politico сообщила, что против предполагаемой похитительницы ноутбука возбуждено уголовное дело. В приобщенном к нему письменном свидетельстве содержатся показания неназванного лица, якобы ранее состоявшего в отношениях с Уильямс. Это лицо якобы видело видеозапись, на которой "Уильямс забирает ноутбук или жесткий диск из офиса спикера, заявляя при этом, что собирается отправить этот компьютер какому-то другу в России, который затем планирует продать его российской Службе внешней разведки". Согласно этим показаниям, "отправка компьютера в Россию по каким-то причинам сорвалась".